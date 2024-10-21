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Dünya
AA 21.10.2024 15:33

BM, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine insani yardım götürülmesine izin vermediğini açıkladı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail yönetiminin yoğun saldırı altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım götürülmesine izin vermediğini bildirdi.

BM, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine insani yardım götürülmesine izin vermediğini açıkladı

Lazzarini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin kuşatma altında olduğunu belirtti.

Bölgedeki hastanelerin İsrail saldırılarına hedef olduğuna vurgu yapan Lazzarini, hastanelerin elektriksiz kaldığına ve yaralıların sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığına işaret etti.

Lazzarini, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle UNRWA'ya ait sığınma merkezlerindeki yoğunluğa dikkati çekerek, "UNRWA'nın sığınma merkezleri o kadar yoğun ki, yerinden edilmiş Filistinlilerin bazıları bu sığınma merkezlerinin tuvaletlerinde yaşamaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Gazze'nin kuzeyindeki kuşatma altındaki Filistinlilerin durumuna değinen Lazzarini, İsrail yönetiminin bölgeye ilaç ve gıda gibi kritik öneme sahip yardımların ulaştırılması amacını taşıyan insani misyonları engellediğini kaydetti.

Lazzarini, bölgeden gelen haberlere göre Gazze'nin kuzeyinde kuşatma altında olan bölgelerden ayrılmaya çalışan Filistinlilerin öldürüldüğünü, cenazelerinin sokaklarda kaldığını ve yıkıntılar altında kalanların çıkarılması için sivil savunma ekiplerinin çalışmasına da izin verilmediğini belirtti.

UNRWA dahil insani yardım kurumlarının Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Lazzarini, "Askeri amaçlara ulaşmak için insani yardımların engellenmesi veya silah olarak kullanılması ahlaki pusulanın ne kadar düşük düzeyde olduğunun bir işareti." ifadesini kullandı.

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