Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 07:25Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Trump, Facebook ve Instagram'a geri dönebilecek
[Fotograf: AP]
Facebook ve Instagram'ın çatı kuruluşu Meta, 2021 yılındaki Kongre baskınının ardından hesapları kapatılan Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesaplarını yeniden aktif hale getirecek.
Meta'nın küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg, Trump'a ait hesapların gelecek hafta yeniden kullanıma açılacağını duyurdu.
Clegg ayrıca -2024 yılındaki başkanlık seçiminde aday olacağını açıklayan- Trump'ın, her bir platform kuralı ihlalinde 2 yıla kadar hesap askıya alma yaptırımına maruz kalacağını ifade etti.
Eski Başkan'ın söz konusu platformlara dönüp dönmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
Facebook, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınından bir gün sonra Trump'ın hesabını kapatmıştı.
Etiketler: Donald Trump ABD Instagram Facebook Meta
Son Haberler
- 09:04
- 09:06
- 08:25
- 08:40
- 08:08
Sıradaki Haber
İtalya'da akaryakıt istasyonu çalışanları grevlerini erken sonlandırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz