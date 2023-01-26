Meta'nın küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg, Trump'a ait hesapların gelecek hafta yeniden kullanıma açılacağını duyurdu.

Clegg ayrıca -2024 yılındaki başkanlık seçiminde aday olacağını açıklayan- Trump'ın, her bir platform kuralı ihlalinde 2 yıla kadar hesap askıya alma yaptırımına maruz kalacağını ifade etti.

Eski Başkan'ın söz konusu platformlara dönüp dönmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Facebook, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınından bir gün sonra Trump'ın hesabını kapatmıştı.