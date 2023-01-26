​​​​​​​Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile telefonda görüştüğünü ifade etti.

Alman mevkidaşından Ukrayna'ya verilecek Leopard tankları konusunda ayrıntıları öğrendiğini vurgulayan Blaszczak, "Bu karar memnuniyet verici. Polonya'nın doğu komşularımızı modern zırhlı silahlarla destekleme girişimi uygulama aşamasına giriyor." ifadelerini kullandı.

Blaszczak, ayrıca ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile de bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Konuşmamız Polonya ve ABD'nin Ukrayna'ya askeri desteği için yeni planlarla ilgiliydi. Ukraynalı askerlerin nakledilecek teçhizat konusunda daha ileri düzeyde eğitilmeleri konusunu da ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.