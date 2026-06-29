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Dünya
AA 29.06.2026 23:40

Trump: Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, yarın ABD ile İran arasında Katar'da yapılacak mutabakat zaptı görüşmelerine ilişkin, "Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz." dedi.

Trump: Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak
[Fotoğraf: Arşiv]

Trump, Beyaz Saray'da otomobil üreticilerinin araç verilerini kilitlemesini ve belirli tamir araçlarını zorunlu kılmasını kısıtlamasına karşılık tüketicileri korumayı amaçlayan başkanlık kararnamesinin imza töreninde soruları cevapladı.

ABD ile İran heyetleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da yarın yapılacak mutabakat zaptı görüşmeleriyle ilgili bir soruya Trump, "Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Trump, yarın ABD Yüksek Mahkemesi tarafından açıklanması beklenen doğumla kazanılan vatandaşlık kararı tartışması hakkındaki soruya ilişkin, mahkemenin vereceği karara uyacağını söyledi.

Doğumla kazanılan vatandaşlık hakkının ülke için "çok kötü" olduğunu savunan Trump, "Bunu yapan tek ülke biziz. Başka hiçbir ülke doğumla kazanılan vatandaşlığı uygulamıyor. Son derece yıkıcı, çok maliyetli." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin "sosyalist adayları" desteklemesiyle ilgili bir soruya ise "Bence bu, aslında ulusumuz için büyük bir tehdit." diye cevap verdi.

Sosyal demokrat kavramının aslında "komünizm" olduğunu savunan Trump, "Bence bu, belki de kuruluşumuzdan bu yana ulusumuz için en büyük tehdit. Bunu söylediğimde insanlar gülecek ama akıllı insanlar 'Muhtemelen haklı.' diyecekler." şeklinde konuştu.

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