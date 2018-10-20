Trump: Demokratlara oy verenler deli olmalı

ABD'de 6 Kasım'da yapılacak ara seçimler için geri sayım başladı. Mitinglerine hız veren ABD Başkanı Donald Trump, yine demokratları hedef alarak, "Demokratlar deli bir çete. Demokratlara oy verenler deli olmalı." dedi.

Arizona, Demokratların Cumhuriyetçilerin ellerinde tuttuğu koltukları “çevirmeyi” umdukları birkaç önemli eyaletten biri.

ABD'de kritik ara seçimler

ABD'de 6 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken, Kongrenin her iki kanadını da elinde bulunduran Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu Demokratlara kaptırabileceği yönündeki öngörüler güç kazanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 40'lık oranla, 1945-1953 yılları arasında başkanlık yapan Harry Truman'dan sonra en az destek gören başkan olması ve halk nezdinde kendisine yönelik tepkilerin artması, 6 Kasım ara seçimlerini "son dönemin en önemli ara seçimi" haline getirdi.

Cumhuriyetçiler Kongrenin her iki kanadında da üstünlüklerini devam ettirmeyi, Demokratlar ise en az birinde üstünlüğü ele geçirerek 2020 başkanlık seçimleri öncesinde avantaj sağlamayı amaçlıyor.

Ara seçimler nasıl yapılıyor?

Her 4 yılda bir başkanlık seçimlerinin yapıldığı ABD'de, 2 yılda bir de "ara seçim" adı verilen Kongre seçimleri yapılıyor.

Kongre seçimleri, halk nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı uyandırmasa da, ABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip. Zira Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD Başkanının çalışma alanını önemli ölçüde belirliyor.

6 Kasım seçimlerinde, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı, 100 sandalyeli Senato'nun ise 35'i için adaylar yarışacak.

Mevcut durumda Temsilciler Meclisinde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekil görev yaparken, 5 koltuk ise farklı sebeplerle boş bulunuyor.

Kaynak: Reuters, AA