Dünya
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var02 Kasım 2019 Cumartesi 01:41 - Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 04:03
ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var" dedi.
[ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Fotoğraf: Reuters]
Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ülkesi arasında yapılan anlaşmaya uyulduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu ifade eden Trump, Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
"Petrolü seviyorum" diyen Trump, askerlerini eve getirmek istediklerini ancak petrolü korumak için Suriye'de asker bıraktıklarını da vurguladı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Trump suriye petrol beyaz saray abd türkiye ilişkileri