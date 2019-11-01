Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümündeki sır perdesi halen kalkmış değil

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümündeki sır perdesi halen kalkmış değil

Türkiye, 2023'te 65 milyar dolar turizm geliri bekliyor

Türkiye, 2023'te 65 milyar dolar turizm geliri bekliyor

Ekonomi