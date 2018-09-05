Trump, BMGK'daki İran oturumunu yönetecek

BMGK'nin Eylül ayı dönem başkanlığını üstelenen ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, konseyin aylık çalışma takvimini açıklamak için gazetecilerin karşısına çıktı.

Haley, "Başkan Trump, bu ay içinde BMGK'da yapılacak İran oturumunu yönetecek" dedi.

Ruhani de konuşma yapacak

İran oturumu, BM Genel Kurulu’ndaki üst düzey toplantıların düzenleneceği hafta içinde 26 Eylül’de yapılacak.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, programa göre BM Genel Kurulu’na 25 Ağustos’ta seslenecek. Ancak diplomatlar, Ruhani’nin bu tarihten 1 gün sonra, Trump’ın oturumu yöneteceği gün genel kurul konuşmasını yapmayı talep edebileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA