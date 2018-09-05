  • 05 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.675
    EURO 7.745
  • BIST 93189.27
    ALTIN 256.289
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Arizona Valisi Ducey, McCain'in yerine Jon Kyl'i atadı

Arizona Valisi Ducey, McCain'in yerine Jon Kyl'i atadı

Arizona Valisi Doug Ducey, bir süre önce hayatını kaybeden Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Arizona senatörü John McCain'in yerine eski senatör Jon Kyl'i atadı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Arizona Valisi Ducey, McCainin yerine Jon Kyli atadı

Arizona Valisi Doug Ducey, düzenlediği basın toplantısında Arizona senatörü John McCain'in yerine Senatoya girmesi için 76 yaşındaki eski Senatör Jon Kyl'i seçtiğini açıkladı.

Kyl'den 2020'ye kadar Senatoda kalma sözü alamadığını belirten Ducey, "En azından Arizona'ya Kongrenin bu döneminde hizmet etme sözü aldım. Umarım sevgili senatör daha uzun görevde kalmayı düşünür." diye konuştu.

Kyl de yaptığı açıklamada, "115. Kongrenin en azından ikinci oturumunda görev yapma sözü verdim. 2020'de tekrar aday olup olmayacağımı ya da başka bir görev üstlenip üstlenmeyeceğimi bilmiyorum." dedi.

2016'da seçilen McCain'in 6 yıllık görevinden geriye kalacak 2 yılı doldurması için 2020'de Arizona'da özel bir seçim yapılacak.

McCain, kanser nedeniyle 25 Ağustos'ta yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: senatör, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER