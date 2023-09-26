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Dünya
TRT Haber 26.09.2023 09:07

Trump, anketlerde Biden'ı geride bıraktı

ABD’de Başkanlık seçimlerine 14 ay kaldı. Yapılan son anket çalışmasına göre, mevcut Başkan Joe Biden, Donald Trump'ın 9 puan gerisinde kaldı. Biden’ın popülaritesi yüzde 37 ile en düşük seviyeye indi. Demokratların yüzde 62’si, Biden dışında bir aday ile seçime girilmesini istiyor.

Trump, anketlerde Biden'ı geride bıraktı

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine 14 ay kaldı.

Kamuoyu yoklamalarına göre seçimin mevcut Başkan Joe Biden ile eski Başkan Donald Trump arasında geçmesi yüksek olasılık olarak görülüyor.

ABD Başkanı Biden'a destekse her geçen gün düşüyor.

ABC televizyonu ve Washington Post gazetesi anketinde Trump’ı destekleyenlerin oranı yüzde 51, Biden’a destek ise yüzde 42 oldu.

Biden dönemi kötü değerlendiriliyor

Biden'a desteğin düşmesinde ilerleyen yaşı, ülke ekonomisinin durumu ve güney sınırındaki göçmen krizi gibi konular başı çekiyor.

Ankete katılanların yüzde 74’ü Biden’ın başkanlık yapmak için oldukça yaşlı olduğu görüşünde.

Katılımcıların Yüzde 44’üne göre, Biden dönemi finansal açıdan kötü.

Bu, 1986’dan bu yana Amerikalıların, bir başkanın ekonomi performansı hakkındaki en kötü değerlendirmesi oldu.

Biden’ın başkanlık performansını onaylayanların oranı ise yüzde 37'de kaldı.

Demokrat Parti seçmeninin büyük kısmı, Biden’dan başka bir aday ile seçime girilmesini istiyor.

Cumhuriyetçi Parti seçmeninin yüzde 54'ü ise Donald Trump ile seçime girmekten yana.

Hakkında açılan davaların,, Trump’ın popülaritesinin artmasına neden olduğu düşünülüyor.
 

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