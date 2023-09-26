Burkina Faso’da Fransız Jeune Afrique dergisinin yayınları durduruldu

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, derginin dağıtımı 25 Eylül itibarıyla durduruldu, aynı şekilde internet sitesine erişim de askıya alındı.

Açıklamada, yasağa, biri geçen hafta biri dün yayınlanan 2 makale gerekçe gösterildi.

“Burkina Faso’da ordu saflarında gerginlik sürüyor” ve “Burkina Faso’da kışlalarda hoşnutsuzluk artıyor” başlıklı 2 makalenin “yanıltıcı” olduğu belirtilen açıklamada, yayın organı ülkede kaos yaratmakla suçlandı.

Yönetimde askerin olduğu Burkina Faso’da haziranda Fransız televizyon kanalı LCI'nin yayınları üç ay süreyle durdurulmuş, nisanda da Liberation ve Le Monde gazetelerinin muhabirleri sınır dışı edilmişti.

Martta France 24 yayını, Aralık 2022’de de Fransız radyosu RFI’nin yayınlarına yasak gelmişti.