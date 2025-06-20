Açık 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.06.2025 23:43

Trump: ABD'nin İran'a olası müdahalesine "belki gerek kalmayacak"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a müdahalesi için "Belki gerek kalmayacak" derken, öte yandan olası müdahale için de İran'a en fazla iki hafta süre verdiğini belirtti.

Trump: ABD'nin İran'a olası müdahalesine "belki gerek kalmayacak"

Trump, hafta sonunu geçirmek için gittiği New Jersey'de, uçaktan inişte gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD'nin olası müdahalesiyle ilgili soruya Trump, İsrail'in bombalamalarda yerin altına inmede sınırlı bir kapasitesi olduğunu söyleyerek "Ne olacağını göreceğiz. Belki de buna (müdahaleye) gerek kalmayacak." dedi.

Trump, İran'ın "ABD müzakerelerde ciddiyse İsrail'den hava saldırılarını durdurmasını niye istemediği" yönündeki sorusuna, "Şu anda böyle bir talepte bulunmanın çok zor olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

İsrail'in çatışmalarda "kazandığını" savunan Trump, müzakereler için de "Ancak hazırız, istekliyiz ve yetenekliyiz, İran'la konuştuk ve ne olacağını göreceğiz. Sadece insanların akıllarını başlarına toplayıp toplamayacaklarını görme zamanı." ifadelerini kullandı.

Trump, öte yandan Avrupalıların İran'la görüşmesinin "hiç yardımcı" olmayacağını ve "İran'ın, kendileri ile görüşmek istediğini" söyleyerek, bunun için İran'a "maksimum iki hafta süre verdiğini" yineledi.

ETİKETLER
Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
UAEA Başkanı Grossi: Nükleer tesislere asla saldırılmamalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:51
Ödeme sistemleri, çevrim içi yasa dışı bahis ve bilişim suçlarından 8 bin 633 şahıs tutuklandı
23:27
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Adem Soytekin'in ifadesi ortaya çıktı
23:13
UAEA Başkanı Grossi: Nükleer tesislere asla saldırılmamalı
23:07
Nüfus müdürlükleri YKS'ye girecek öğrenciler için hafta sonu açık tutulacak
23:08
AB'nin incelemesi İsrail'in uluslararası hukuku "çok kez" ihlal ettiğini ortaya koydu
22:32
Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk vatandaşın yardımıyla kurtarıldı
Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi gören öğrenciler için "Karne Şenliği" düzenlendi
Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi gören öğrenciler için "Karne Şenliği" düzenlendi
FOTO FOKUS
İran'dan İsrail'e yeni misilleme
İran'dan İsrail'e yeni misilleme
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ