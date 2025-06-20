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Dünya
AA 20.06.2025 23:09

UAEA Başkanı Grossi: Nükleer tesislere asla saldırılmamalı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in İran'daki nükleer tesislere yaptığı saldırıların ülkedeki nükleer güvenliğin ani şekilde bozulmasına yol açtığını belirterek nükleer tesislere asla saldırılmaması gerektiğini vurguladı.

UAEA Başkanı Grossi: Nükleer tesislere asla saldırılmamalı

Grossi, çevrim içi katıldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen "Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditler" başlıklı oturumda, İsrail'in saldırı düzenlediği İran'daki nükleer tesislere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in İran'daki nükleer tesislere yaptığı saldırıların ülkedeki nükleer güvenliğin "ani" şekilde bozulmasına neden olduğunu dile getiren Grossi, bugüne kadar halkı etkileyen bir radyasyon sızıntı yaşanmadığını belirtti.

Grossi, UAEA'nın nükleer tesislerin durumunu yakından takip ettiğini ve herhangi bir nükleer duruma müdahale edebileceklerini kaydetti.

"Buşehr Nükleer Santrali"nin olası bir saldırının sonuçlarının en ciddi olabileceği nükleer saha olduğunun altını çizen Grossi, santralin faaliyette olduğunu ve binlerce kilogram nükleer maddeye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Grossi, bölge ülkelerinin son birkaç saat içerisinde endişelerini dile getirmek üzere doğrudan kendisine ulaştıklarını aktararak "Buşehr Nükleer Santrali'ne yönelik bir saldırı, çevreye çok yüksek miktarda radyasyon yayılmasına neden olacaktır." diye konuştu.

"UAEA, sıkı bir denetim sistemiyle İran'da nükleer silah geliştirilmeyeceğini garanti edebilir"

Tahran Nükleer Araştırma Merkezi'ne yönelik herhangi bir saldırının da ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyarılarda bulunan Grossi, "Nükleer tesislere asla saldırılmamalıdır. Böyle bir durum, saldırıya uğrayan devletin sınırları içinde ve ötesinde büyük sonuçlara yol açabilecek radyoaktif sızıntılara neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Grossi, Buşehr Nükleer Santrali'ne ilişkin, "Dün, İsrailli bir askeri yetkili tarafından Buşehr Nükleer Santrali'nin saldırıya uğradığına dair medyaya yanlış bir açıklama yapıldı ancak hata kısa sürede tespit edildi ve açıklama geri çekildi." dedi.

UAEA Başkanı Grossi ayrıca, "UAEA, sıkı bir denetim sistemi aracılığıyla İran'da nükleer silah geliştirilmeyeceğini garanti edebilir." açıklamasını yaptı.

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