Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun bu görüntüsü "yüz kızartan fotoğraf" olarak manşetlere çıktı.

[Fotoğraf: Time Magazine]

18 yıl önce özel bir okulun galasına yüzünü siyaha boyayarak katıldığı haberi basına yansıyınca, 'ırkçılık' yaptığı yönünde tepkilerle karşılaştı.

'Arap Geceleri' adlı bir etkinlikte çekilen fotoğrafta Trudeau'nun sarık taktığı görülüyor.

Kanada'da 21 Ekim Pazartesi günü yapılacak genel seçimler öncesi kampanyasını sürdüren Başbakan Trudeau, tepkiler artınca açıklama yapmak zorunda kaldı.

“Yaptığım şeyle ilgili sorumluluk alıyorum. Bunu yapmamalıydım. Daha iyi bilmeliydim. O zaman ırkçı olduğunu düşünmediğim bir şeydi, ama şimdi bunun ırkçı bir davranış olduğunu kabul ediyorum. Çok özür dilerim."

Trudeau'nun rakipleri ise fotoğrafa eleştirilerini sürdürüyor.

Rakip parti liderleri fotoğrafı 'rahatsız edici' ve 'küçük düşürücü' diye tanımlayarak, Trudeau'yu ırkçılıkla suçladı.

Kaynak: TRT Haber

