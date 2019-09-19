Rusya'nın Sibirya bölgesinde, dünyada ebola ve şarbon gibi salgın hastalıkların virüslerinin saklandığı sayılı tesislerden biri olan Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nde patlama meydana geldi.

Beşinci kattaki temizlik inceleme deposunda çıkan yangında 1 kişi de yaralandı.

Yangın kontrol altına alındı. Ancak patlamanın ardından, virüs sızıntısı olduğu iddiaları gündeme taşındı.

Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.

Rus yetkililer de bir tehlike olmadığını açıkladı.

Vektor, Sovyetler Birliği döneminde biyolojik savaş araştırmaları için kullanılıyordu. Sibirya'daki merkez aynı zamanda çiçek virüsünün saklandığı 2 tesisten biri.

Virüsün saklandığı diğer tesis Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta kentinde.

Kaynak: TRT Haber



