Pandemi kısıtlamalarına karşı başlayan ve ülke çapında devam eden protestolar ikinci haftasına giriyor.

Yol kapatmaların ve yasa dışı gösterilerin "kabul edilemez" olduğunu savunan Trudeau, "Bunlar işletmeleri ve üreticileri olumsuz etkiliyor" dedi.

Kamyon şoförlerinin eylemlerini sonlandırmaları için ellerinden gelen her şeyi yapmak zorunda olduklarını dile getiren Başbakan, protestocuların "ekonomiyi, demokrasiyi ve vatandaşların günlük yaşamlarını engellemeye çalıştığını" söyledi.

Köprü girişleri kapandı

Koronavirüse yakalanan Trudeau, bir haftalık karantinasının ardından parlamentoya döndü.

Eylemciler ise Pazartesi gününden bu yana dünyanın en büyük asma köprüsü olan ve ABD-Kanada ticaretinin yaklaşık dörtte birini oluşturan Ambassador Köprüsü'nde sınır geçişlerini de engelliyor.

100 civarında protestocu köprü girişlerini kapattı. Bu durum ticari kurum ve kuruluşlar tarafından kınandı.

Geçtiğimiz ay sonunda Ottawa şehir merkezine ulaşan yaklaşık 400 kamyon da kentte durmaya devam ediyor. Polis Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "halkın mülklerini ve işletmelerini yasal olarak kullanmasını engellemeleri" nedeniyle protestoculara birtakım suçlamalar yöneltilebileceğini söyledi.

Ottawa polisi, cadde ve sokakların kapatılmasına yardımcı olan herkesin de benzer şekilde suçlanabileceği konusunda da uyarıda bulundu.