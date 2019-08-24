Önce teorik eğitim aldılar; gazeteciliğin temel ilkelerini, röportaj yapmayı ve haber yazmayı öğrendiler. Ardından sahaya çıkarak öğrendiklerini uyguladılar.

Program, TRT'nin “World Citizen” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) iş birliğiyle yapıldı.

TRT World ve TRT Arapça'nın deneyimli gazetecileri, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Halep'in Çobanbey İlçesi'nde, Türkmen gençlere temel gazetecilik eğitimi verdi.

Proje Koordinatörü Neslihan Öztürk:

“Dijital programların daha çok kullanıldığı bir dönemde onların da bu hikayeleri geliştirerek kendilerini ifade etmek üzere istedikleri yerde paylaşmaları bizim amacımız. Ama bunu yaparken de bir taraftan çocukları gazetecilik, medya alanında da ilham vermiş oluyoruz.”

Çobanbey'de 55 öğrenci eğitimin ardından sertifika aldı

3 günlük eğitime katılan 14 ile 18 yaş arasındaki 55 öğrenci, gazeteciliğin inceliklerini öğrendi.

Eğitimlerini tamamlayan Türkmen gençler sertifikalarını aldı.

Verilen eğitimle, geleceğin gazetecilerinin yetiştirilmesi amaçlanıyor.



Kaynak: TRT Haber