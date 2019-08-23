Bombaların yerle bir ettiği evler, moloz yığınlarıyla dolu sokaklar... Esed Rejiminin İdlib ve çevresindeki yerleşim yerlerine saldırıları devam ediyor. TRT Haber ekibi rejimin bomba yağdırdığı Marat El Numan ilçesine girdi.

Esed rejimi tarafından son zamanlarda yoğun şekilde hem havadan hem de karadan bombalanan Marat El Numan ilçesinin güneyi bu kez kullanımı yasaklı olan varil bombalarıyla vuruldu. Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda bina zarar gördü.

Rejim sivilleri hedef alarak bölgeden göç etmeye zorluyor

Saldırılardan canını kurtaranlar şanslı ama evlerini terk etmek zorundalar. Yanlarına alabildikleri eşyalarla daha güvenli olan Türkiye sınırına doğru gidiyorlar.

Rejim güçleri Han Şeyhun'dan sonra Telmais Kasabasına saldırdı

Han Şeyhun'u ele geçiren Esed rejimi yakınındaki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Han Şeyhun'un 15 kilometre kuzey batısındaki Tel Mais kasabası rejimin saldırılarının yoğunlaştığı yerlerden. Tel Maise yapılan son hava saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti.

Siviller hayatta kalabilmek için doğup büyüdükleri toprakları terk etmek zorunda kalıyor.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Ümit Kumcuoğlu