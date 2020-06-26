TRT World'un, Paris yönetimini Afrika'daki kanlı tarihi ve planlarıyla yüzleştiren haberi büyük ilgi gördü. "Afrika'nın Fransa Problemi"ni anlatan haber, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nı rahatsız etti.

TRT World'ün ses getiren haberinde 1800'lü yıllarda başlayan Fransa'nın Afrika'daki sömürgecilik tarihi anlatıldı.

Defalarca maskesi düşen Franız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un

"Afrika'nın medenileşme problemi" sözleri hatırlatıldı.

Afrika'nın asıl probleminin, yıllardır ülkelerin kaynaklarından yararlanıp savaş çıkaran, kendi kontrolündeki baskıcı yönetimleri destekleyen ve kıtadaki askeri üs sayısını her geçen gün artıran Fransa olduğu dile getirildi.

Tespitler yalanlanmadı

TRT World'ün binlerce kez paylaşılan haberinde, Afrika ülkelerinin zengin uranyum, altın, elmas, petrol ve daha birçok kaynağının Fransa'nın kontrolünde olduğu vurgulandı.

Paris yönetiminin "medenileştirme çabası" adı altında sömürgecilik faaliyetlerini hala yürüttüğü, birçok ülkenin iç işlerine karıştığı da anlatıldı.

TRT World'ün, gerçekleri Paris yönetiminin yüzüne vurmasının ardından Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

"Afrika'nın Fransa problemi yok" ifadesi kullanıldı.

Hala sürmekte olan sömürü sistemi görmezden gelinerek, "Afrika devletleri egemen ve kendi kararlarını veriyor" denildi.

Bakanlık açıklamasında, haberde yer alan tespitlerin çoğunun yalanlanmaması da dikkat çekti.