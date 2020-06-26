Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden İngiltere'deki Oxford Üniversitesi, The Guardian gazetesiyle ortak bir araştırma yaptı.

Salgının en çok can aldığı 45 ülkede, 25 bin vaka incelendi.

Hükümetlerin salgın tedbirlerini hafifletme oranları ile vaka sayılarındaki artış analiz edildi.

İkinci dalga yaşanma ihtimali en yüksek olan ülkeler, sırasıyla, Almanya, Ukrayna, ABD, İsviçre, Bangladeş, Fransa, İsveç, İran, Endonezya ve Suudi Arabistan oldu.

Bu ülkelerde, virüsün bulaşıcılığını anlatan R katsayısında belirgin bir yükseliş görüldü.

Araştırmanın yapıldığı 45 ülke arasında Türkiye de var.

Yeni normal hayattan sonra,, koronavirüs tablosunda başlayan dalgalanma devam ediyor.

Ancak Oxford uzmanlarına göre Türkiye, tedbirlerin gevşetilmesine rağmen vaka sayılarında büyük artışın görülmediği ülkeler arasında gösterildi.

İtalya, İspanya ve Hollanda da aynı kategoride.