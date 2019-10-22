İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim 2018'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti TRT World Forum'da ele alınan başlıklar arasındaydı.

"Suudi Arabistan'ın durumuna en çok o üzülürdü"

Düzenlenen özel oturumun konuşmacılarından biri de Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'di.

Uluslararası topluma olayı unutturmama çağrısı yaptı.

Hatice Cengiz, "Suudi Arabistan'ın durumuna en çok o üzülürdü, benim ülkemle aramda nefret boyutunda bir ilişki yok diyordu. Cemal ABD'de yaşıyordu orada gazetecilik yapıyordu, şimdi savunulmayacaksa bu mücadele ne zaman verilecek?" dedi.

"Bu cinayetle Türkiye imajı da zedelenmek istendi"

Vahşi cinayet bölgesel jeopolitik açısından masaya yatırıldı.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Kaşıkçı'nın arkadaşı olan Yasin Aktay,

cinayet adresi olarak Türkiye'nin seçilmesini değerlendirdi. Kaşıkçı ile yaptığı bir konuşmayı da paylaştı.

Aktay, "Türkiye demokrasisiyle özgürlükleriyle değişim isteyen ülkelere örnekti. Cemal 'Suudi vatandaşlarının başına başka ülkelerde bir şey gelebilir ama İstanbul'da bir şey olmaz' demişti bana. Bunu cinayetten kısa bir sure önce söylemişti. Bu cinayetle Türkiye imajı da zedelenmek istendi" ifadelerini kullandı.

"Muhammed Salman bu cinayetin emrini veren kişidir"

2011 Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli aktivist Tawakkal Karman da Suudi yönetimine tepki gösterdi.

Karman, "Muhammed Salman bu cinayetin emrini veren kişidir çünkü onlar aynı şeyleri benim ülkemde Yemen'de her gün yapıyorlar. Salman reformcu gibi kendini göstermek isterken, bu cinayet Suudi Arabistan'ın gerçek yüzünü gösterdi. IŞİD (DEAŞ) gibi parçalayarak öldürdüler, Suudi Arabistan petrol parasıyla uluslararası camiayı susturdu" dedi.

Kaynak: TRT Haber