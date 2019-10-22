Terör mağdurlarına hemen her gün gıda, hijyen malzemesi ve diğer ihtiyaç malzemelerini dağıtan Türk Kızılay, Tel Abyad’ta üçüncü yardım dağıtımı çalışmasını gerçekleştirdi.

Yüzlerce insan ilk defa insani yardıma ulaşmış oldu. Kızılay, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen bölgelerde bugüne kadar yaklaşık 17 bin kişiye yardım ulaştırmış oldu.

Türk Kızılay, önümüzdeki günlerde gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerinin dağıtımının yanı sıra sağlık başta olmak üzere birçok konuda daha projeler hazırlayarak, terör mağdurlarının yanında olmaya devam edecek.

Kaynak: TRT Haber