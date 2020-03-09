Televizyon kuruluşları, haber ajansları, gazete ve internet sitesi çalışanları, akademisyenler, öğrenciler ve başsavcılık çalışanları…Hepsi Yeni Medya Temel Habercilik Eğitimi için sıralarda.

Eğitim programına ilgi yoğundu

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da TİKA, TRT ve Kazinform Haber Ajansı'nca düzenlenen eğitim programına ilgi yoğundu. "TRT Haber Dijital Yayınlar"ın deneyimli ismi Hale Aydoğmuş bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Çok sayıda başvurunun yapıldığı eğitimin ilk aşamasına 30 kişi katıldı.

"TRT'nin tecrübelerini aktarması önemli"

Türkiye’nin Nur-Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, “Çağımızda artık sosyal medya, herkesin bilmesi, kullanması gereken çok önemli bir mecra. Bu konudaki tecrübelerimizi de aktarmamız, TRT’nin kendi edindiği tecrübeleri aktarması önemli.” dedi.

"2 ülkenin medya kuruluşları arasında yeni bir yol açılıyor"

Kazinform Haber Ajansı Genel Müdürü Askar Kumran ise bu kursların Kazakistan muhabirleri için çok önemli olduğunu belirterek, “Çünkü Türkiye bizim için kardeş memleket. Bu kurslarla 2 ülkenin medya kuruluşları arasında yeni bir yol açılıyor.” İfadelerini kullandı.

4 ülkeden 5'er kişi eğitimlerini Türkiye'de tamamlayacak

Yeni Medya Habercilik Eğitim Programı’nın son durağı Kırgızistan. Daha sonra Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’daki katılımcılar arasından seçilen 5’er kişi bu alanlardaki eğitimlerini Türkiye’de tamamlayacak.