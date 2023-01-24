Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile üçlü muhtırada terör örgütlerine yönelik kırmızı çizgilerini hatırlattı. Her iki ülkeden de buna uygun hareket edilmesi için taahhüt aldı.

Bu sebeple İsveç'in NATO'ya katılmasını istemeyen terör örgütü PKK/YPG, İsveç'teki provokasyonlarını artırdı.

İsveç halkı ülkelerindeki PKK'nın faaliyetlerine tepkili.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan halkın seçtiği bir lider, saygı gösterilmeli"

Terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan saldırısı da İsveçliler'in rahatsız olduğu konulardan.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan halk tarafından seçilen bir lider. Bu nedenle Erdoğan’a saygı gösterilmesi gerekiyor. PKK’nın kirli işlerine karşıyım. Hiçbir terör örgütü sokaklarda gezip yasa dışı bir şekilde para toplamamalı."

İsveçliler NATO'ya girmek istiyor

İsveçliler, ülkelerinin güvenliğini garanti altına almak için NATO'ya katılmak istiyor:

"İsveç’in NATO üyeliğini destekliyorum çünkü askeri personel konusunda desteğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Rusya meselesi gibi konuları kendi başımıza yönetebileceğimizi düşünmüyorum."

"Artık tarafsız değiliz bu nedenle ABD ve Avrupa’nın içinde olduğu bir örgütün parçası olmalıyız. Savaş veya benzeri durumlarda bizi destekleyebilirler. "

"Türk öğrencilerin kötü bir şey yaptığı yok, bu ırkçılık ve ayrımcılık"

Ve Stokholm Üniversitesi'ndeki ırkçı profesör Per Carlbring'in Türk öğrencinin başvurusunu siyasi gerekçeyle reddetmesi...

"Bu ırkçılık ve ayrımcılık. Türk öğrencilerin kötü bir şey yaptığı yok. O profesör bir ırkçı ve bence herkesin eğitim hakkı vardır."

"Bu konunun söz konusu öğrenciyle bir alakası yok ki. Bence bu aptallık."

Kamera: Mustafa Tunç