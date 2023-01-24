Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 08:11Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Pakistan'da elektrik kesintileri sona erdi
Pakistan Enerji Bakanı, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi probleminin çözüldüğünü açıkladı.
Bakan Khurram Dastgir, ülke geneline elektrik verilmesine dair sıkıntının giderildiğini belirterek, "elektrik dağıtım sistemine yatırım yapmaları gerektiğine yönelik ders çıkardıklarını" söyledi.
Dastgir, önceki hükümet döneminde elektrik sistemleri için yatırım yapılmadığını ifade etti.
Pakistanlı bakan öte yandan, kesintinin nedeninin bilinmediğine dikkat çekti.
Pakistan'ın talebi karşılayacak kurulu güce sahip olduğu ancak sektörün borçlar nedeniyle yatırım alamadığı belirtiliyor.
Etiketler: Pakistan
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