Rusya'nın saldırılarının hedefi olan Ukrayna kentlerinden biri de Mikolayiv...

Ülkenin güneyinde yer alan liman kenti, bombardımanlar sonucu harabeye döndü.

TRT Haber ekibi, 29 Mart'ta vurulan valilik binasındaki yıkımı görüntüledi.

Kentte saldırılar devam ediyor. Füzelerle vurulan limanda 1 güvenlik görevlisi yaralandı.

Rus ordusu, Mikolayiv'e 30 kilometre uzaklıktaki Herson kentini elinde tutuyor.

Mikolayiv'i ele geçirmek için kapsamlı bir operasyon hazırlığı olduğu bildiriliyor.

9 yeni insani koridor açıldı

Ukraynalı ve Rus yetkililer arasında 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya varılmasının ardından bugün daha fazla Ukraynalı kuşatma altındaki doğu bölgelerinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Güzergahlar, Mariupol ve Zaporizhzhia'ya ve Luhansk bölgesindeki birçok şehirden Bakhmut'a insanları tahliye etmek için kullanılacak.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın askeri harekatı ülkenin doğusuna kaydığı için Donbas'taki sakinleri tahliye etme çabalarını hızlandırdı.