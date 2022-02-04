ABD askerlerinin, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'ye düzenlediği operasyona helikopterler de destek verdi. Apache tipi helikopterlerden biri operasyon sırasında arıza yaptı.

ABD askerleri helikopteri operasyon bölgesine 20 kilometre uzaktaki Afrin kırsalına indirmek zorunda kaldı.

ABD, Suriye'deki DEAŞ operasyonunda arıza yapan helikopterini imha etti. @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu ayrıntıları imha edilen helikopterin yanından aktardı. pic.twitter.com/6x3z1Moe2H — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 4, 2022

Operasyonda kullanılan helikopterlerden biri zorunlu iniş yaptığı arazide imha edilirken, parçaları ise yaklaşık 500 metrelik alana savruldu. TRT Haber ekibi tarafından görüntülenen helikopterin tamamen parçalandığı görüldü.

Cinderes bölgesindeki helikopter enkazının çevresinde yerleşim yeri bulunmuyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ elebaş el Kureyşi öldürülürken, operasyonda ayrıca 6'sı çocuk, 4'ü kadın 12 sivil de hayatını kaybetti.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Eyyüp Burun