Libya'da darbeci Hafter'in sivil alanlara saldırıları sürüyor. Hafter milisleri, dün ülkenin önemli ticaret merkezlerinden biri olan Trablus Limanı'nı vurdu. İnsani yardım gemilerinin de bulunduğu limanda bazı konteynerler yandı.

Hafter güçleri gece saatlerinde de saldırılarını sürdürdü. Saldırılarda 3 sivil öldü, 5 sivil de yaralandı. Saldırıların ardından akaryakıt ve doğalgaz tankerleri limanda boşaltma işlemlerini durdurdu.

TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş ve kameraman Aykut Olgun, vurulan limana girdi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nden dün yapılan açıklamada, saldırganlara (Hafter milisleri) ve işledikleri ihlallere karşı kararlı bir tavır alınıncaya kadar Cenevre'de yürütülen askeri komite toplantılarına katılımın askıya alındığı belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, Trablus Limanı'na düzenlenen saldırılarıları "güçlü bir şekilde" kınadığını bildirmişti.