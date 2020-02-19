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BM, Hafter'in Trablus Limanı saldırılarını kınadı
[Fotoğraf: AA]
BM, darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıları güçlü şekilde kınadı.
Birleşim Milletler (BM), darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıları güçlü şekilde kınadı.
Etiketler: son dakika BM hafter LibyaSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 15:51
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