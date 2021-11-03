Afganistan'da insani kriz büyüyor. Ekonomik altyapının çöktüğü ülkede, en önemli gelir kapısı olan tarım sektörü de kuraklık nedeniyle sıkıntı içinde.

Ülkenin "tahıl ambarı" olarak bilinen Kunduz'da üretim, beklentinin çok altında.

Kunduz kırsalı aynı zamanda Taliban ile NATO ve Afgan güçleri arasında en yoğun çatışmaların yaşandığı bölgelerden biriydi.

TRT Haber, bölgeye giren ilk uluslararası yayın kuruluşu oldu.

TİKA ve Türk Kızılay devrede

Yıllarca çatışmaların gölgesinde yaşayan Afgan halkının 3'te 2'si açlık sınırında.

TİKA ve Türk Kızılay bölgeye yardım için devrede. Türk sivil toplum kuruluşları da yardım ulaştırmaya başladı.



Gıda ve çocuklara kışlık malzemeler ihtiyaçların başında geliyor.

Özellikle kamplarda, geceleri sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle yaşam zor. Afgan halkı destek bekliyor.