Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya ve ABD istihbaratından Moskova toplantısı
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'un Moskova'da bir araya geldikleri bildirildi.
SVR'den yapılan yazılı açıklamada, Narışkin ile Burns'un Moskova'da görüştükleri belirtildi.
Açıklamada, tarafların uluslararası terörle mücadele kapsamında Rus-Amerikan ilişkilerini istişare ettikleri aktarıldı.
Sıradaki Haber
Boston'da ilk: Asyalı bir kadın belediye başkanı seçildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz