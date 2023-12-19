TRT Haber ABD yönetimine Gazze’yi sordu: Güvence verebilir misiniz?

Gazze, Filistin toprağı.

İsrail’in bölgede işgal ettiği Filistin’e ait topraklar gibi göz diktiği bir bölge.

Gazze’nin açıklarında Akdeniz’de bulunan doğalgaz sahası sebebiyle stratejik önemi büyük.

İsrail’in 7 Ekim’den itibaren bomba yağdırması sonucu kentte şimdiye kadar 20 bine yakın sivil can verdi.

Bu istatistik işin vicdani boyutuyla ağır bir yük bindiriyor bu katliamı durduramayan uluslararası toplumun omuzlarına.

Ama belki daha kritik olanı 2,2 milyonluk nüfusunun saldırılar sebebiyle canını kurtarabilmek için kuzeyi terkederek güneye gitmesi.

Bu durum Gazze’nin geleceği tartışmalarının temelini oluşturuyor.

Acaba Filistinliler kuzeydeki yaşam yerlerine geri dönebilecek mi? Yoksa 70 yıldır yaşanan toprak kaybetme döngüsünün bir benzerine mi tanıklık ediyor dünya.

Gazze ebediyen Filistin'in kalacaktır

Türkiye tarihi, insani ve stratejik gerekçelerle Gazze’nin Filistin toprağı olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak geçen hafta yaptığı açıklamada “Gazze bir Filistin toprağıdır, Gazze Filistinlilerindir, ebediyen de öyle kalacaktır” ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi de Gazze’nin Filistin toprağı olarak kalması ve canlandırılmış Filistin yönetimi tarafından idare edilmesi gerektiğini her düzeyde açıklıyor.

İsrail tarafından gelen açıklamalar ise İsrail askerlerinin Gazze’de belirsiz süreli kalacağına işaret ediyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan geçen hafta İsrail ve Filistin’de bu konuda görüşmeler gerçekleştirdi.

Sullivan; Biden yönetiminin İsrail’in yeniden işgal etmemesi ve Filistin Yönetimi tarafından idare edilmesi gerektiğini kaydetti.

Peki söylemler ile eylemler örtüşecek mi?

TRT Haber Washington’da bu soruya cevap aradı.

"Gazze'nin yeniden işgali olamaz"

TRT Haber Muhabiri Tuna Şanlı, İsrail’in Gazze’yi yeniden işgal etmemesi gerektiğini söyleyen ABD yönetimine bu konuda dünyaya güvence verip veremeyeceğini sordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller; “Size güvence verebileceğim tek şey ABD’nin ne yapacağıdır. Bu da Gazze'nin yeniden işgal edilemeyeceğini açıkça ortaya koymaya devam etmektir. Evet, sahada bir güvenlik boşluğu olmaması için bu çatışmanın sonunda bir geçiş döneminin olması gerekecek. Ancak sonuçta, Bakan Blinken ve Başkan Biden’ın da çok açık bir şekilde ifade ettiği gibi, Gazze'nin yeniden işgali olamaz. bunun sadece Filistin halkının çıkarına değil, aynı zamanda İsrail halkının da çıkarına olduğuna inanıyoruz” cevabını verdi.

Peki İsrail’in en büyük destekçisi ABD, İsrail’in Gazze’yi yeniden işgal etmemesi gerektiğini söylerken bölgenin yönetimi hakkında neler konuşuluyor?

Yeniden canlandırılmış Filistin yönetimi

ABD yönetimi Gazze’nin “yeniden canlandırılmış” Filistin yönetimi tarafından idare edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Washington Gazze’nin geleceğinde Hamas’ın olamayacağını da ekliyor.

Peki buna ilişkin bir yol haritası konuşuluyor mu?

TRT Haber bu konuyu ve Sullivan ile geçen haftalarda Blinken’ın Ramallah’a gerçekleştirdizi ziyaretleri hatırlatarak sordu.

Tuna Şanlı; Biden yönetimi, Gazze’nin Hamas kontrolünde olmasına karşı olduğunu ve Gazze'nin yeniden canlandırılan Filistin yönetimi tarafından idare edilmesi gerektiğini defalarca açıkça ifade etti. Geçen hafta Jake Sullivan Ramallah'taydı ve önceki haftalarda Bakan Blinken Ramallah'ı ziyaret ederek oradaki Filistin yönetimi liderleriyle görüştü. Peki Filistin yönetiminin Gazze’yi yönetmesi için bir plan var mı? Örneğin Gazze Şeridi'ne Filistin yönetiminin temsilci göndermesi gibi?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller; İsrail'in hâlâ büyük askeri operasyonlar yürüttüğü bu noktada arabayı atın önüne koştuğumuzu düşünüyorum. Ancak, bu ve benzeri soruları Filistin yönetimi, İsrail hükümeti ve bölgedeki diğer ülkelerle çatışma sonrası yönetimle ilgili olarak ele almaya devam ediyoruz.

Gazze’nin geleceğini ve Washington’ın açıklamalarında samimi olup olmadığını gelecek haftalar veya aylar gösterecek.