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Dünya
TRT Haber 02.12.2023 23:15

TRT Arabi Muhabiri Rubai Halit'in ailesinin evi bombalandı

İsrail Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta toplu konut sitesini vurdu. Ailesi de orada yaşayan TRT Arabi Gazze Muhabiri Ruba Halit saldırı haberini canlı yayında aktarırken zor anlar yaşadı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Hamad bölgesinde bulunan ve Katar tarafından yaptırılan toplu konut sitesi de İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı.

O gelişmeyi kendisi Gazze'nin farklı bir noktasında olan TRT Arabi Muhabiri Rubai Halit canlı yayında aktardı.

Halit, spikerin sorusuna yanıt verirken ailesinden haber alamadığını söyledi ve gözyaşlarına hakim olamadı, yayını kesmek zorunda kaldı.

TRT Arabi'nin Gazze Muhabiri Rubai Halit'in zor anları canlı yayına yansıdı:

"Amire, burası insan yoğunluğunun çok olduğu bir yer. Çok sayıda yerinden edilmiş insan var burada. Ailem, kocam ve çocuklarım bu sitede yaşıyor. Onların durumunu şuana kadar öğrenemedim."

Halit'in ailesinin saldırıdan önce evlerini terk ettiği ve bombardımandan kurtulduğu öğrenildi. 

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