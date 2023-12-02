Paris'te binlerce kişi soğuk havaya rağmen Gazze için sokağa indi

Fransa genelinde Toulouse, Nice ve Paris dahil farklı kentlerde Filistin'e destek gösterileri yapıldı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bir an önce son bulmasını ve bölgede taraflar arasında ateşkes sağlanmasını istedi.

Bölgede barışın hakim olması için çağrıda bulunan göstericiler, İsrail ordusunun saldırılarında binlerce sivilin yaşamını yitirdiğine dikkati çekti.

Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda "Bu bir soykırım, savaş değil", "Gazze'nin çocukları Filistin'in çocukları, insanlık öldürülüyor" ve "Yaşasın Filistin" sloganları eşliğinde başlayan gösteri, Bastille Meydanı'nda son buldu.

Başlarını Filistin kefiyesi ile saran göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Soykırımı Durdurun" ve "Gazze'de Kadınlar Enkazların Altında Doğum Yapıyor" yazılı dövizler taşıdı.

Kefenlenmiş oyuncuk bebeklerle çocuk ölümlerine dikkati çektiler

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye attığı bombalarda çocukların öldürüldüğünü vurgulayan göstericiler, üzerinde kırmızı boya olan kefenlenmiş oyuncak bebekler taşıyarak çocuk ölümlerine vurgu yaptı.

Bir annenin birkaç aylık bebeğiyle soğuk havaya rağmen gösteriye katılması da dikkati çekti.

Gazze'de bombardımanların altında görevine devam eden sağlık personelini desteklemek amacıyla, Fransız doktor ve hemşireler de önlükleriyle gösteriye katıldı.

Paris'teki gösteriye, ünlü Fransız rap sanatçısı Kery James, Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) milletvekilleri Thomas Portes, Louis Boyard, Mathilde Panot, Carlos Martens Bilango ve eski Fransa Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon da katıldı.

"Yasa dışı yerleşimciler Batı Şeria'da etnik temizlik yapıyor"

Milletvekili Portes, İsrail'in kısa bir aradan sonra yeniden "Gazze'de katliama başladığını" belirtti.

"İsrail'in destek verdiği yasa dışı yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinli kadın ve çocukları öldürdüğünü ve etnik temizlik yaptığını" kaydeden Portes, bugün uluslararası toplumun ortalıkta görünmediği ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bölgede olup bitenle ilgili net bir tavır takınmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Portes, Filistin'e destek vermeye devam edeceklerinin altını çizerek "Baştan beri dediğimiz gibi, derhal bir ateşkes sağlanmalı ve bombardımanlar durdurulmalı ki Filistinliler yaşama haklarına kavuşsun. Filistinlilerin bugün yaşam hakkı ellerinden alındı ve her geçen gün katliamlarını artıran İsrail ordusunun tehdidi altında." ifadelerini kullandı.

İsrail'e baskı uygulamak için gösterilere devam edeceklerini aktaran Portes, İsrail'in saldırılarını durduruncaya kadar Fransa'nın bu ülkeyle diplomatik ilişkilerini askıya alması gerektiği ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna konusunda Rusya'ya uyguladığı yaptırımların benzerini İsrail'e uygulaması çağrısında bulundu.

Bir diğer LFI milletvekili Boyard da dünyada birçok ülke halkının İsrail'in saldırılarını tamamen durdurması için seferber olduğuna işaret etti.

"Macron, Gazze saldırıları konusunda tutarsızlık içinde"

Macron'un İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hangi pozisyonu alması gerektiği konusunda karmaşa yaşadığını ve tutarsızlık içinde olduğunu belirten Boyard, Fransa Cumhurbaşkanı'nın İsrail'den yana takındığı tavrın görevdeki farklı Fransız büyükelçiler ve eski diplomatlar tarafından eleştirildiğinin altını çizdi.

Boyard, ABD'nin aşırı sağcı İsrail hükümetinin arkasında olduğunu ve onu cesaretlendirdiğini dile getirdi.

"Bütün savaş suçlularını Uluslararası Ceza Mahkemesinin önüne çıkarmak gerekiyor. Bu döngüye son verecek tek çözüm yolu bu." diyen Boyard, Fransız hükümetinin tamamının ateşkes talep etmesini istedi.

"Filistinliler çok acı çekiyor"

Gösteriye tekerlekli sandalyesiyle katılan Cezayirli gösterici Hassan Gaine de "Acı içindeki Filistin halkını, Gazze halkını desteklemeye geliyorum. Ben tekerlekli sandalyedeyim ancak bunun bir önemi yok. Filistinliler daha çok acı çekiyor." dedi.

Gaine, kadın ve çocukların da yaşamını yitirdiği Gazze'deki bombardımanların ardından oradaki halkın açlık, hastalık gibi sorunlarla yüzleşmek zorunda kaldığını vurguladı.

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Gaine, "Hiç kolay değil. Elimden sadece tekerlekli sandalyemle buraya gelip protesto etmek geliyorsa, o zaman gelip bunu yaparım." diye konuşarak herkesi gösterilere katılıp Filistinlileri desteklemeye çağırdı.

Gaine, "Filistin davası haklı bir dava. Filistinliler için bir devletin olması gerekiyor. Bombardımanların sona ermesi gerekiyor. Çocukların ölmesini durdurmalıyız." dedi.