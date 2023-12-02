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Dünya
AA 02.12.2023 21:40

İspanya'da meydanlar bir kez daha Filistin'e destek için doldu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başladığından bu yana meydanları boş bırakmayarak Filistin'e destek veren gösteriler yapan İspanyollar, eylemlerine bugün de devam etti.

İspanya'da meydanlar bir kez daha Filistin'e destek için doldu
[Fotograf: AP]

Madrid, Barselona, Valensiya, Granada, Bilbao gibi İspanya'nın büyük kentleri başta olmak üzere ülke genelinde düzenlenen gösterilerde, İspanya ve Avrupa hükümetlerine "Ateşkes için İsrail'e baskı yapın, soykırımı durdurun" çağrısı yinelendi.

Başkent Madrid'de Filistin bayrakları ile yürüyen kalabalık, "Boykot İsrail", "Katil İsrail", "Nehirden denize Filistin kazanacak", "Netanyahu hapise" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Birleşik Sol ve Podemos gibi İspanya'da koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan Sumar İttifakı'nda bulunan bazı siyasi partiler ile işçi sendikaları da gösteriye destek verdi.

İsrail İspanya'daki büyükelçisini geri çağırıyor
İsrail İspanya'daki büyükelçisini geri çağırıyor

Başbakan Pedro Sanchez'in, İsrail'in Gazze'deki saldırıların, sivil ölümlerin uluslararası insan haklarını çiğnediğine ilişkin açıklamalarından sonra İsrail'in Madrid Büyükelçisini geri çağırmasıyla başlayan iki ülke arasındaki diplomatik krize atıfta bulunan göstericiler, İspanya hükümetinin "kalıcı ateşkes" sağlanana kadar İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmesini istedi.

Madrid'deki Dışişleri Bakanlığı binası önünde son bulan yürüyüşün ardından okunan manifestoda, uluslararası topluma "Gazze'deki saldırıların, Filistinlilere kaşı ayrımcılığın ve insan hakları ihlallerinin durdurulması için eyleme geçmesi" çağrısı yapıldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İspanya'da İslam'a ilgiyi ve Müslüman olanların sayısını artırdı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İspanya'da İslam'a ilgiyi ve Müslüman olanların sayısını artırdı

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