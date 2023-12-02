Küba Devlet Başkanı: Gazze'de soykırım yaşandığını hatırlatmak istiyorum

Dubai'deki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'nda (COP28) konuşan Küba Devlet Başkanı Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Canel, "Buradan 2 bin kilometre kadar uzakta yani Gazze'de soykırım yaşandığını hatırlatmak istiyorum. Küba adına, işgal altındaki Filistin'e ait Gazze Şeridi'nde uygulanan şiddet ve terör faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyorum. Gezegeni kurtarmak için barış elzemdir." ifadesini kullandı.

Artan küresel sıcaklıkların "yıkıcı" sonuçlara yol açabileceği hususunda bilimin insanlığı defalarca uyardığını hatırlatan Canel, bunun göz ardı edilmesi durumunda dünyanın büyük bedel ödeyeceğini belirtti.

Canel, sera gazı emisyonlarının azaltılması sorununun herkesin "görevi" olduğunu ancak az gelişmiş ülkelerin mevcut ekonomik imkanlarıyla bunu başarmasının zor olduğuna dikkati çekti.

Paris İklim Anlaşması'nda taahhüt edilenlerin hedefe ulaşmama gerekçesinin "dayanışma" eksiliğinden kaynaklandığını vurgulayan Canel, iklim değişikliğine yol açan faktörlerle mücadelede az gelişmiş ülkelerin desteklenmesinin "şart" olduğunu kaydetti.

Canel, ABD'nin ülkesine yönelik "ağır" yaptırımlarına rağmen Küba'nın iklim kriziyle mücadelede üstüne düşeni yapacağını bildirdi.