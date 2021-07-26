Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 22:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trafikte canlı yayın yapan muhabire motosiklet çarptı
Mısır'da trafikte canlı yayın yapan muhabire motosiklet çarptı. O anlar kameraya yansıdı.
Mısır'da trafik durumu hakkında canlı yayın yapan muhabire motosiklet çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle hafif şekilde yaralanan muhabir, elindeki mikrofonu yere düşürdü.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü de yere düştü.
Muhabir ile motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.
Etiketler: Mısır
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