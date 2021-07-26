İmam Ali Tugaylarından yapılan açıklamada, Necef kentinde Tugaya ait karargahlardan birinin, "düşman" bir İHA tarafından hedef alındığı ifade edildi.

Karargahın mühimmat deposuna düzenlenen saldırıdan kısa süre sonra ikinci kez hedef alındığına işaret edilen açıklamada, saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Necef Polis Teşkilatındaki üst düzey bir yetkiliden alınan bilgiye göre ise kentin batısındaki İmam Ali Tugaylarının karargahındaki silah ve mühimmat deposunda nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi.

Yetkili, patlamanın büyük bir yangına neden olduğunu, sivil savunma ekiplerinin müdahalede bulunduğunu kaydetti.