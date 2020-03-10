Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Trablus'ta arka arkaya 4 ayrı noktada patlama
Libya'da gece saatlerinde darbeci Hafter'e bağlı milisler arka arkaya saldırı düzenledi. Saldırılardan biri Trablus Meclis Binası'nın yakınındaki bir bölgeye yapıldı.
Darbeci Hafter milisleri gece yarısından sonra arka arkaya 4 saldırı düzenledi. Saldırılar sonucu meydana gelen patlamalar başkent Trablus'ta şiddetli şekilde duyuldu.
Halle ve Hallatat bölgelerinden yükselen dumanlar TRT Haber kamerasına yansıdı. Öfke Volkanı Operasyon Odası saldırılar sonrası acil toplandı.
Hafter milisleri tarafından akşam saatlerinde de Habda bölgesine saldırı düzenlendi.
Saldırıda Fida ve Aisha okulları zarar gördü.
Haber: Elif Akkuş
Kamera: Aykut Olgun
Etiketler: patlama libya trablus hafterSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 09:35
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