İhab Sahari, İdlib'de doğdu. Uzun süre orada yaşadı. Suriye'de savaşın başlamasıyla kentten ayrıldı, daha önce Almanya'ya giden abisinin desteğiyle oraya taşındı.

"Tabii ki bütün başlangıçlar zordur" diyen Sahari, oturma ve çalışma izni aldıktan sonra çalışmaya başladı. 2 yıl Hannover kentinde kaldı, ardından başkent Berlin'e geçti.

Çok sevdiği işini kurdu, 13 işçisiyle tatlı üretimine başladı. 4 yıldır Almanya'da bulunan Sahari, tatlı üretiminde kullandığı malzemelerin bir kısmını ise Türkiye'den getirtiyor.

"Umarım savaş biter ve İdlib eski haline gelir"

İhab Sahari, hem baklava hem de Suriye tatlılarını sattığı iş yerinin adını da "İdlib" koydu. Hayallerini gerçekleştirdi ama aklı hala memleketinde... Sahari, İdlib'in eski günlerine dönmesini umut ediyor.

"Daha önce İdlib bu kadar çok tanınmıyordu. Savaştan ve gelişmelerden dolayı tanındı. İdlib ile sadece telefonda görüşebiliyoruz. Maalesef orada savaş var. Umarım savaş biter ve İdlib eski haline gelir."

Sahari, Almanya'ya gitmek isteyen Suriyeliler için de umutlu.