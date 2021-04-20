Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Toshiba, CVC'nin 20 milyar dolarlık teklifini geri çevirdi
[Fotoğraf: AP]
Japon sanayi grubu Toshiba Corporation, İngiliz özel sermaye şirketi CVC Capital Partners'ın 20 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetti.
Toshiba, CVC’nin bağlayıcı olmayan satın alma teklifinin gerçekten değerlendirilecek kadar “özgün” olmadığınıı açıkladı.
CVC, Japon firmasını satın alıp borsadan çıkararak özel bir şirket hale getirmeyi planlıyordu.
Toshiba, ekonomik krizden etkilendi
Toshiba, koronavirüs salgınının neden olduğu küresel ekonomik krizden olumsuz etkilendi.
Japon şirketin portföyünde nükleer santral ve savunma projelerinin olması nedeniyle Japon hükümetinin satışa onay vermesi gerekiyor.
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