Kentin Ginza bölgesindeki Şimbaşi'de 1970-1972'de Japon mimar Kurokawa Kişo tarafından inşa edilen yapının son yıllarda "tadilat gerektirdiği" tespit edildi.

Bulunduğu lokasyona yeni bina inşa edilmesi amacıyla 2021'de emlak firmasına satılan kentin simgelerinden Nakagin Capsule Tower'ın yıkımına başlandı.

Sakinlerinin geçen ay binayı boşalttıkları duyurulmuştu.

[Fotoğraf: AFP]

140 kapsülden oluşuyor

Prefabrik kapsüllerinin, konaklama dahil bazı projelerde yeniden kullanılması amacıyla parçalar halinde ayrılacak yapının yıkımının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

"Yaşayan organizmayı" andıran ve 1,3 metre çapında pencerelere sahip 140 müstakil kapsülden oluşan binada, hem mesken hem de iş ofisleri bulunuyordu.

[Fotoğraf: AFP]

Tokyo'daki "ikonik eserler" arasında gösterilen bina, "dünya genelinde pratik hayata yönelik kalıcı olarak hizmet vermek üzere inşa edilen ilk kapsül mimari yapısı" olarak kabul ediliyor.