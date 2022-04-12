Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2+2'li zirvede bir araya gelen iki ülke Dışişleri ve Savunma bakanları, ikili ve bölgesel gelişme ve iş birliği fırsatlarını ele aldı.

Zirve sonrası yayımlanan ortak bildiriye göre, iki ülkenin savunma iş birliğinin geliştirilmesinde anlaşan bakanlar, Güney ve Doğu Çin Denizi'nde "tansiyonu yükseltecek" faaliyetlere karşı çıkılması konusunda mutabakata vardı.

Uluslararası hukuk temeline dayalı ekonomik düzenin önemini vurgulayan bakanlar, "siyasi sonuçlara erişebilmek amacıyla uygulanan ekonomik tehditlere" karşı olduklarının altını çizdi.

Bakanlar, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu çerçevesinde "Güney Çin Denizi'nde hukuk dışı denizcilik iddiaları, askerileşme, baskı unsurları ve güç kullanımı tehditlerine" itiraz ettiklerini bildirdi.