Japon seyyah ve kedisever Mayu Koga, yaklaşık 2 hafta süren İstanbul seyahatinde çektiği kedi fotoğraflarını Japon halkının beğenisine sundu.

Tokyo’nun Bunkyou ilçesi kent kültür merkezinde açılan sergideki fotoğraflarda Ayasofya Camii, Galata Kulesi, Sultanahmet Camii, Taksim Meydanı, Eminönü gibi noktalar da yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

Seyahati boyunca ekseriyetle Beyoğlu'nun Cihangir semtinde kalan Mayu'nun çektiği fotoğraflarda kediler ile Türk insanının etkileşimi vurgulanıyor.

Ekim 2015'te Beyoğlu ile Bunkyou ilçelerinin "kardeş" ilan edildiği dostluk anlaşmasının fotoğrafının da yer aldığı sergi 16 Kasım’a kadar gezilebilecek.