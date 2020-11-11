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Pakistan'da dolmuş kanala düştü, 20 kişi hayatını kaybetti
[Grafik: TRT Haber]
Pakistan'da üç tekerlekli dolmuşun kanala düşmesi sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan basınındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde, içerisinde düğünden dönenlerin bulunduğu üç tekerlekli "çinçi" adı verilen dolmuş kanala düştü.
Yetkililer, Paroa kasabası yakınında meydana gelen kazada çoğunluğu çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin kurtarıldığını belirtti.
Kaybolan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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