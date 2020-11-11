Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı telefonla arayan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, başsağlığı diledi.

Katar Emiri ve Dışişleri Bakanı, telefon görüşmesinde Ureykat'ın Filistin meselesine sunduğu hizmetlerden övgüyle bahsetti.

Kuveyt Emiri Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Veliaht Prens Meşal el-Ahmed, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ve Veliaht Prens Selman bin Hamed, Libya Başbakanı Fayis es-Serrac, Abbas'a taziye telgrafı gönderdi.

"Önemli bir dava adamını kaybettik"

Ürdün Kralı 2. Abdullah ise Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin meselesinin ve Arap dünyasının, önemli bir dava adamını kaybettiği ifade edildi.

Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib de açıklamasında, Filistin'e, Ureykat'ın ailesi ve Arap dünyasına başsağlığı diledi.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri de yaptığı açıklamada, Filistin'in, Arap ve uluslararası platformlarda önemli bir ismi kaybettiğini belirtti.

Ureykat'ın ailesine başsağlığı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de Abbas'ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro Üyesi Nafiz Azzam, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin halkına, Fetih Hareketi'ne ve Ureykat'ın ailesine başsağlığı diledi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, yaptığı açıklamada, bütün hayatını ve enerjisini Filistin halkına adamış büyük bir dava adamını kaybetmesinden ötürü Arap ve İslam dünyasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Abbas'a gönderdiği taziye mesajında, Ureykat'ın, Filistin tarihinde iz bırakan ve kendisini bu davanın savunuculuğuna adayan bir kişi olduğunu ifade etti.