Tokyo 2020 Olimpiyatları’nın Başkanı Seiko Hashimoto, cuma günü sporculara yapılan rutin bir testte, olimpiyat köyünde kalan bir kişinin COVID-19 çıktığını doğruladı.

Hasmimoto, gizlilik politkaları gereğince yurt dışından gelen kişinin kimliğini ve uyruğunu açıklamadı. Test sonucunun pozitif çıkmasının endişeleri yükselttiğini söyledi.

Söz konusu vaka haricinde olimpiyatlar için deniz aşırı ülkelerden Japonya'ya gelen diğer 7 kişide de COVID-19'a rastlandığı öğrenildi.

Ayrıca oyunlarda görevli olan ve Japonya'da yaşayan 7 kişinin de testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

15 yeni enfeksiyonla birlikte, 1 Temmuz'dan bu yana olimpiyat organizatörleri tarafından duyurulan oyunlarla ilişkili toplam vaka sayısı 45'e yükselmiş oldu.