Tokayev, ülkenin en büyük maden ve sanayi merkezlerinden Karagandı eyaletine çalışma ziyaretinde bulundu.

Burada bölge halkıyla bir araya gelen Tokayev, yaptığı konuşmada, devletin ülkede faaliyet gösteren tüm büyük madencilik şirketlerini yakından takip ettiğini belirterek “Yurt dışına yasa dışı sermaye çıkışına izin vermeyeceğiz. Onlar tarafından uygulanan her türlü sosyal programları da inceleyeceğiz” diye konuştu.

Tokayev, yenilenen anayasa ile ülkede yeni siyasi dönemin başladığına dikkati çekerek “Kazakistan’da oligarşik kapitalizm dönemi sona eriyor, devletin vatandaşlarına yönelik sosyal sorumluluk dönemi geliyor” ifadesini kullandı.