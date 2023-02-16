Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 08:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için mesajlar yayınlandı
[Fotograf: AA]
Türkiye'deki depremlerde vefat edenler için New York'ta dünyaca ünlü Times Meydanı'ndaki ilan panolarında mesajlar yayınlandı.
ABD'nin New York kentinde bulunan ünlü Times((TAYMS)) Meydanı'ndaki panolarda Türkiye'deki depremzedeler için duygusal mesajlar paylaşıldı.
Mesajlarda milli birliğe dikkat çekildi ve uluslararası dayanışma takdir edildi.
İlan panosunda "Asrın felaketi", "Türkiye'ye desteğiniz için teşekkür ederiz", "Türkiye her zamankinden daha fazla birleşiyor.", "Umuda tutun", "Kahramanlar doğar " ve "Hüzün yüreklerimizi doldurdu" mesajları paylaşıldı.
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