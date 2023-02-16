İsmini vermek istemeyen konuya yakın bir kaynağın aktardığına göre, Biden'ın evinde ve kişisel ofisinde devlete ait "gizli" ibareli belgelerin çıkması üzerine yürütülen özel soruşturma kapsamında FBI, geçen haftalarda, Delaware Üniversitesini de aradı. Kaynak, üniversitede gizli belge bulunup bulunmadığına ilişkin ise bilgi vermedi.

Biden, kendisinin de mezun olduğu Delaware Üniversitesine 2011 yılında, ABD Senatosunda görev yaptığı dönemden kalma 36 yıllık kayıtların olduğu belgeleri bağışlamıştı. Hediye şartlarına göre ise söz konusu kayıtlar, Biden'ın kamusal görevi bittikten iki yıl sonrasına kadar kapalı tutulacak. Ancak bu belgelerin de gizli belge soruşturması kapsamında araştırılmış olabileceği düşünülüyor.

Beyaz Saray'ın konuya ilişkin gazetecileri yönlendirdiği Adalet Bakanlığı ise henüz açıklama yapmadı.

Biden'ın ofis ve evinden çıkan gizli belgeler

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de, başkan yardımcılığı görevi döneminden kalan "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin bulunduğunu söylemişti.

Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı. 22 Ocak'ta ise Başkan'ın Delaware'deki konutunun garajında yeni bir dizi "gizli belge" daha bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti. Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili bir savcı atamıştı. Son olarak 1 Şubat'ta FBI, Biden'ın Delaware eyaletine bağlı Rehoboth Beach'teki yazlık evinde de arama yapmış ancak "gizli belge" bulmamıştı.

FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada, gizli belgelerin ortaya çıkması ülkede uzun süre tartışılmış, Biden, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" diyerek Trump'ı eleştirmişti. Bir süredir Biden'ın ofis ve evinde gizli belgelerin ortaya çıkmasıyla şimdi de Cumhuriyetçiler Biden'a yönelik eleştirilerde bulunuyor.